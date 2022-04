Xbox Game Pass : Life is Strange True Colors, Lost In Random et d’autres arrivent en avril

Après la sélection du PS Now hier, c’est au tour du Xbox Game Pass de remplir son catalogue avec de nombreux titres pour ses millions d’abonnés. La fin du mois de mars a été rythmée par quelques grosses sorties dont Weird West ou encore F1 2021, et voici ce que Microsoft nous réserve pour ce tout début du mois d’avril.

Les nouveautés de début avril 2022

L’arrivée la plus notable sur le service, c’est celle de Life is Strange: True Colors. Décidément, les liens entre Microsoft et Square Enix sont étroits lorsqu’il s’agit du Xbox Game Pass, puisque quelques mois après la sortie de Marvel’s Guardians of the Galaxy, le jeu avait été rendu disponible sur le service. C’est donc la même chose pour le dernier épisode de Life is Strange, sorti en septembre dernier, et qui va déjà intégrer le catalogue.

Voici la liste des nouveaux jeux du Xbox Game Pass pour ce début avril :

Cricket 22 (Cloud & Console) – Disponible

MLB The Show 22 (Cloud & Console) – Disponible

Chinatown Detective Agency (Cloud, Console & PC) – 7 avril

Dragon Age 2 (Cloud) – 7 avril

Plants vs. Zombies: Garden Warfare (Cloud) – 7 avril

Star Wars: Squadrons (Cloud) – 7 avril

Life Is Strange: True Colors (Cloud, Console & PC) – 12 avril

Panzer Corps 2 (PC) – 12 avril

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (PC) – 12 avril

Lost In Random (Cloud, Console & PC) – 14 avril

Malheureusement, d’autres titres vont quitter le programme dès le 15 avril (ou le 18), à savoir :