Xbox Game Pass : One Piece Pirates Warriors 4, Final Fantasy XIII-2, Among Us et d’autres en décembre

Si le mois de décembre n’est jamais un mois riche en sorties, Microsoft compte bien vous faire découvrir de nombreux jeux avant la fin de l’année. On savait déjà que Aliens: Fireteam Elite rejoindrait la liste des futurs jeux présents dans le service, mais on connait désormais la liste complète des prochains ajouts du Xbox Game Pass en décembre.

Les jeux Game Pass de décembre 2021

Forcément, il s’agit là d’un mois important pour Microsoft et son Xbox Game Pass, puisqu’il marque l’arrivée tant attendue de Halo Infinite. Mais durant ces deux prochaines semaines, on pourra également (re)découvrir des titres comme Final Fantasy XIII-2 ou One Piece Pirate Warriors 4, tandis que Among Us fera son arrivée sur consoles.

Voici la liste complète des jeux ajoutés au Xbox Game Pass début décembre :

Quant aux titres qui partent du programme le 15 décembre, voici les concernés :