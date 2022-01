PlayStation Now : Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII: The Zodiac Age et d’autres arrivent en janvier

On connait déjà les jeux du PlayStation Plus pour ce mois-ci, mais on ignorait encore quels étaient les nouveaux jeux qui seraient intégrés au PlayStation Now pour ce premier mois de l’année 2022. C’est désormais chose fait avec PlayStation qui officialise la chose, et les six jeux qui intègrent l’abonnement.

Les jeux de janvier 2022

Pour cette nouvelle fournée à venir dans le PlayStation Now, on retiendra essentiellement l’arrivée de Mortal Kombat 11 sur le service. Pour celles et ceux qui préfèrent les JRPG, la grosse sortie du mois est celle de Final Fantasy XII: The Zodiac Age, qui nous permet de redécouvrir cet épisode PS2 via un remaster complet.

Voici la liste de tous les jeux qui vont rejoindre le PS Now en janvier 2022 :

Mortal Kombat 11

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Fury Unleashed

Unturned

Super Time Force Ultra

Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Tous ces titres seront disponibles dans l’abonnement dès demain, le mardi 4 janvier 2022.