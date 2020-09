L’EA Play rejoint le Xbox Game Pass de Microsoft

Le Xbox Game Pass continue d’améliorer son offre avec cette fois-ci l’aide de l’EA Play d’Electronic Arts, le service anciennement connu sous le nom d’EA Access.

Après la multiplication des services, la fusion…

Pour rappel, le Xbox Game Pass Ultimate intègre pour l’instant l’accès aux jeux du Game Pass, le Xbox Live Gold et ajoutera le xCloud dès la semaine prochaine, le tout pour 12,99 euros par mois. Mais ce n’est pas fini puisque l’abonnement EA Play sera intégré à l’offre sans frais supplémentaire en fin d’année.

Cela veut dire que la soixantaine de jeux disponibles sur le service d’EA seront également accessibles pour les abonnés du Game Pass Ultimate dans leurs versions Xbox One, Xbox Series X ou Windows 10. Mais attention si vous n’êtes pas familier avec cette offre, contrairement au Game Pass, l’EA Play n’intègre pas les jeux de l’éditeur dès leur sortie. Pour cela, il faut l’EA Play Pro qui n’est pas inclus ici.

Vous pourrez tout de même essayer les nouveaux jeux pendant une dizaine d’heures, avoir 10% de réductions sur les versions dématérialisées des titres EA ou leurs DLC, accéder à du contenu exclusif dans les jeux mais aussi profiter d’une partie du catalogue EA en streaming avec X Cloud.

Il n’y a pas que l’offre Ultimate qui bénéficie de l’arrivée de l’EA Play puisque que l’abonnement Xbox Game Pass PC aura lui aussi cet avantage tout en restant à 9,99 euros par mois. Il n’y a donc que le Game Pass console (lui aussi à 9,99 par mois) qui ne bouge pas et ne profite pas du soutien d’Electronic Arts.

Il n’est absolument pas anodin que ce soit cette annonce et non celle d’un jeu qui accompagne les tant attendus dates et prix de la Xbox Series X. Microsoft sait parfaitement que c’est pour l’instant sa meilleure arme contre la concurrence surtout après le report d’Halo Infinite. On rappelle d’ailleurs que les prochaines consoles de Microsoft seront aussi disponibles à l’achat par mensualité via l’Xbox All Access qui intègre le Game Pass Ultimate et donc l’EA Play.

Nous n’avons pas encore de date pour l’arrivée de l’EA Play dans le Game Pass mais cela ne devrait pas trop tarder après le 10 novembre, jour de sortie des Xbox Series S et X.