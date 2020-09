Jim Ryan affirme que le modèle du Game Pass ne serait pas tenable pour la PS5

En dehors de jeux et des consoles, ce sont les services qui sont au centre du débat de la nouvelle génération aujourd’hui, aussi bien sur PS5 que sur Xbox Series X | S. Le Xbox Game Pass est notamment l’argument marketing numéro 1 de Microsoft, et Sony n’a toujours pas présenté d’offres équivalente à ce service. Jim Ryan s’est exprimé à ce sujet via une interview accordée à Gamesindustry.biz.

Un service pas envisageable pour l’instant

Durant cette entrevue, Jim Ryan a alors précisé que le modèle du Game Pass n’était pas dans la philosophie de PlayStation, car celui-ci ne serait pas tenable sur le long terme pour la société :

« Nous avons eu cette conversation auparavant – nous n’allons pas nous engouffrer dans ce modèle d’abonnement qui fourni des titres qui viennent de sortir. Ces jeux coûtent plusieurs millions de dollars, parfois au-dessus de 100 millions, à développer. Nous nous voyons pas comment cela peut être tenable.

Nous voulons faire des jeux plus ambitieux et meilleurs, et aussi espérons-le plus longtemps jouables sur la durée. Alors mettre ces jeux dans un modèle d’abonnement dès le lancement, pour nous, ça n’a pas de sens. Pour d’autres dans une situation différente, cela peut avoir du sens, mais pour nous ce n’est pas le cas. Nous voulons étendre et faire grossir notre écosystème déjà existant, et mettre des nouveaux jeux dans un modèle d’abonnement ne s’aligne pas avec cela. »

Pour Sony, la situation ne serait donc pas la même que chez Microsoft. Le constructeur japonais aurait alors beaucoup à perdre avec ce système d’abonnement, en tout cas pour ce qui est de la « gratuité » des jeux day one.

Etant donné que son concurrent ne souhaite pas s’aligner sur une telle offre, Microsoft a donc visiblement bien raison de pousser commercialement son fameux Game Pass, qui a convaincu des millions de joueurs.

Pour tout savoir sur l’actualité de la PS5, n’hésitez pas à consulter notre guide complet, mais aussi la liste de tous les jeux qui seront disponibles sur la console. Les précommandes sont déjà ouvertes pour la console.