Aperçu WWE 2K23 – Nos premières impressions sur ce nouvel épisode

Alors que vient de se dérouler le Royal Rumble 2023, nous avons eu l’occasion de nous rendre dans les locaux de 2K à Londres afin d’essayer la nouvelle itération de leur simulation de catch, WWE 2K23. L’occasion de découvrir les nouveautés et améliorations qui seront présentes dans cette nouvelle itération du jeu de catch, la seconde depuis le renouveau de la licence effectué avec WWE 2K22 que nous avions d’ailleurs testé précédemment sur le site.

Conditions d’aperçu : Pour cette preview, nous avons eu la possibilité de jouer pendant 1h au jeu. Seuls les modes Quick Match, Showcase et la stipulation de match Wargames étaient proposés, tout comme une seule partie du roster de superstars.

C’est l’heure des Wargames !

Nous avons débuté notre petite heure de preview par le mode Wargames, rendu célèbre via la division NXT de la WWE avant d’arriver cette année dans le PLE (Premium Live Event) des Survivors Series. Le principe est simple : 2 rings sont proposés côte à côte, entourés d’une cage en fer. Toutes les 5 minutes, un combattant d’une des deux équipes arrive sur le champ de bataille. Une fois que toutes les superstars sont entrées dans l’arène, la cloche sonne et il faudra être le premier à gagner par tombé au compte de 3 ou via soumission de son adversaire.

Si dans les events de la WWE, le jeu fonctionne en affrontement de 5 contre 5, les règles ont quelque peu changé dans ce WWE 2K23. En effet, la première bonne décision du studio a été de réduire les équipes en proposant des affrontements en 3v3 ou 4v4, permettant de rendre le temps de combat plus court, et ainsi éviter un peu plus la dimension d’attente (qui a également été un peu réduite). Car oui, pendant la première partie d’un affrontement Wargames, si votre superstar n’est pas tirée au sort, eh bien vous attendez que ce soit à votre tour d’entrer dans l’arène. Il y a tout de même la possibilité (en solo) de pouvoir changer de superstar au cours de la partie afin de pouvoir incarner le combattant arrivant sur le ring.

Pour le reste, nous nous trouvons face à un mode mettant en avant un gros désordre. Une véritable foire d’empoigne qui fonctionne plutôt bien en solo, mais qui gagne très clairement à être jouée à plusieurs.

You Can’t See Me !

Le second mode que nous avons pu entrevoir est le fameux mode Showcase qui, après avoir mis sur le devant de la scène Rey Mysterio, revient cette année avec John Cena. Difficile de faire plus iconique comme catcheur, véritable star des années 2000 et notamment pour la communauté ayant découvert ou grandi avec la diffusion de la WWE sur NT1.

Cette année, Visual Concept a vu les choses en grand avec WWE 2K23 et son mode Showcase, avec une mise en scène type documentaire. Tout est narré par le monsieur himself. Mais l’originalité est qu’ici, vous n’incarnerez pas le Cena, mais ses adversaires ! L’objectif sera de revenir sur les défaites iconiques du multiple champion.

L’occasion pour le joueur de revenir sur d’autres moments importants de la carrière du catcheur, avec un renouvellement constant en incarnant ainsi d’autres superstars passées et actuelles. La très bonne idée est également que cette fois, les objectifs lors des matchs sont également narrés, permettant une plus grande immersion dans le mode.

Lors de notre essai, nous avons eu l’occasion de refaire le match de Rob Van Dam à ECW One Night Stand de 2006 contre « The Champ », et nous avons eu également le plaisir de voir également qu’au lieu de proposer une version recrée de certains spots du match, WWE 2K23 propose ici un mélange entre une reconstitution et des images d’archives. Une bonne idée qui permet encore plus de retransmettre la dimension documentaire de ce Showcase.

En route vers un bon cru ?

Finalement, sur notre heure de jeu, le ressenti manette en main a été pour le coup plutôt positif. On voit que la copie a été grandement améliorée. Si en terme de réalisation pure, nous sommes sur la même lancée qu’auparavant, les choses semblent s’être améliorées du côté de la jouabilité.

Les impacts semblent meilleurs, tandis que l’on ressent davantage les coups et prises effectuées. Le jeu paraît un poil moins dynamique qu’auparavant, mais aussi plus violent et ce n’est pas pour nous déplaire. Reste que certains aspects nous ont semblé encore peu aisés tel que la gestion des objets et armes, où il est toujours aussi difficile de les récupérer si nous ne sommes pas exactement au bon endroit.

On retiendra également que certains aspects ont été améliorés comme la gestion des tombés, où il suffira désormais de simplement lever le stick droit au bon moment pour se dégager, rendant l’ensemble plus accessible. Et pour l’aspect joyeux bordel du WWE 2K23, il reste encore prédominant, ce qui conviendra aux personnes souhaitant simplement s’amuser.