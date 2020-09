WRC 9 se lance avec une bande annonce qui met ses bolides en avant

À l’instar des jeux de sport en équipe tels que FIFA, PES, Madden NFL ou NBA 2K, WRC a droit à son épisode chaque année (ou presque) depuis un moment. La formule change donc assez peu d’épisode en épisode, mais Kylotonn Games ne manque pas de corriger les différents problèmes d’une année à l’autre, tout en apportant un lot de nouveaux contenus.

Un jeu de rallye pour la rentrée

En attendant le très prometteur DiRT 5, prévu pour le 16 octobre prochain, les amoureux de course automobile, de boue, de sable et de neige ont de quoi faire. En effet, WRC 9 est dores et déjà disponible, ajoutant une quinzaine de nouveaux bolides mais aussi plusieurs tracés au contenu déjà conséquent de WRC 8, qui paraissait il y a tout juste un an jour pour jour.

Histoire de fêter cela comme il se doit, le jeu de Kylotonn Games et de Nacon s’offre un court trailer de lancement qui met en avant plusieurs modèles de voitures, ainsi que certains décors. L’occasion de rappeler que le titre ne sort que sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour le moment, tandis qu’une version Switch verra le jour ultérieurement. Mais aussi que la PS5 et la Xbox Series X auront elles aussi droit à leur version.