WRC 9 : La mise à jour de décembre est disponible

Depuis sa sortie en septembre dernier, WRC 9 a reçu plusieurs mises à jours. Les joueurs ont eu droit à de nouveaux rallyes et de nouvelles équipes fin octobre ou encore une mise à jour nouvelle génération pour la sortie des nouvelles consoles. En décembre, c’est un tout nouveau mode qui débarque.

Et une Yaris

Disponible gratuitement au téléchargement, la mise à jour de décembre est d’ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pour les joueurs PS5 et Xbox Series X | S, il faudra patienter encore un peu. Cette update apporte :

Une nouvelle voiture, la GR Yaris Concept de Toyota GAZOO Racing

6 nouvelles spéciales pour le Rallye du Portugal

Le mode co-pilote

La livrée Pirelli Tyre Team (Citroën C3 WRC)

Quelques images et un trailer ont été diffusés à cette occasion.