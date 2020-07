WRC 9 : La date de sortie est fixée au 3 septembre

Officialisé il y a quelques semaines, WRC 9 a profité du Nacon Direct pour nous donné sa date de sortie. Prenez donc votre agenda et ouvrez-le pour la rentrée : le prochain volet du jeu de course de rallye arrivera le 3 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Un peu de gameplay pour fêter ça

En plus de cette date de sortie, le studio en a aussi profité pour nous montrer une petite séquence de gameplay sur le safari du Kenya. Le tout se passe au bord de la fameuse M-Sport Ford Fiesta WRC, bolide iconique, et l’on peut profiter de plusieurs vues.

On rappellera au passage que cet épisode WRC 9 arrivera également sur PlayStation 5 et Xbox Series X plus tard dans l’année et que les épisodes WRC 10 et WRC 11 ont déjà été confirmés. Pour les joueurs Microsoft, sachez que le titre sera Smart Delivery, et vous permettra donc d’avoir une copie sur Xbox One si vous l’achetez sur Xbox Series X et inversement.

Par ailleurs, on peut remarquer que le jeu sera disponible sur l’Epic Games Store, ce qui laisse supposer une exclusivité, tout du moins temporaire. Précisons aussi que les précommandes sur les machines Xbox donneront droit à un véhicule, l’Audi Quattro A2 1984.