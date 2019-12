World War Z vous défie de survivre dans le nouveau mode Horde Z

Des zombies, des zombies, et encore des zombies.

Nous en parlions déjà en septembre dernier : le mode Horde Z de World War Z est arrivé. Très attendu, il défie les joueurs du shooter coopératif de survivre à des vagues d’ennemis. Au programme : une difficulté croissante, des récompenses de plus en plus prestigieuses… Un nouveau défi pour la communauté.

A combien de vagues survivrez-vous ?

Le mode Horde Z proposera de combattre des vagues successives de zombies, avec une difficulté toujours plus importante. Entre chaque vague, il sera possible d’améliorer sa puissance de feu, sa défense, ainsi que de partir à la recherche d’équipements et kits de soin, afin de s’aligner à l’augmentation du danger.

La mise à jour contient aussi le Bomber, un zombie spécial libérant une bombe une fois abattu, ainsi que des nouveaux revêtements, gratuits pour les possesseurs du Season Pass.

Restez à l’affût des nouvelles de World War Z car de nouvelles mises à jours sont prévues les prochains mois (cross-play, skins, campagne premium…). En attendant, vous pouvez profiter du nouveau mode sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.