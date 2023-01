Wo Long: Fallen Dynasty nous dévoile les contours de son histoire sanglante en vidéo

Koei Tecmo et la Team Ninja nous présentent aujourd’hui l’histoire sombre de Wo Long: Fallen Dynasty avec une longue vidéo affichant les différents personnages et les enjeux de cet univers basé sur celui des Trois Royaumes. Plus on en voit et plus cette nouvelle licence donne envie.

Un élixir menace la paix

Après nous avoir présenté de nombreuses minutes de gameplay, Wo Long: Fallen Dynasty se concentre sur son scénario qui promet d’être assez macabre. On rappelle que les Trois Royaumes sont une partie particulièrement marquante de l’histoire chinoise. On a souvent eu droit à des versions assez romancées comme dans les jeux Dynasty Warriors, toutefois ici le ton beaucoup plus noir risque de dépayser pour notre plus grand plaisir. Le titre prend d’ailleurs place à la fin de la dynastie Han en 184.

De ce que l’on comprend d’après cette vidéo, tout tournerait autour d’un élixir d’immortalité que certains tentent de créer tel que le mystérieux taoïste qui a tout l’air d’être un antagoniste de premier plan. La team Ninja profite également du cadre historique pour implanter des figures illustres que l’on pourra affronter comme Lu Bu.

Cette séquence nous permet aussi d’observer de nouvelles séquences de gameplay. Comme attendu, on retrouvera un système de combat hérité de Nioh 1 & 2 (les précédents jeux de la Team Ninja) avec de nouvelles subtilités et surtout un nouveau moteur graphique qui a l’air de très bien tenir la route.

Wo Long: Fallen Dynasty sortira le 3 mars prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Windows et Steam.