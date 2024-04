Profession sorcier de légende

Comme l’atteste ce nouveau trailer, Wizard of Legend 2 nous exhibe ce qu’il sera possible de faire en matière de combats. Ainsi, le soft nous proposera logiquement des combats encore plus dynamiques que le précédent opus, et divers sorts élémentaires qui offrent à l’écran quelque chose d’assez jouissif, c’est indéniable.

Qui plus est, il est à noter que ce sera Dead Mage qui sera aux manettes à contrario de Contingent99, qui avait officié sur le premier Wizard of Legend. Du coup, force est de constater que cette suite offrira forcément des nouveautés rafraichissantes avec de la coop en ligne, une esthétique cartoon et 3D, mais aussi un gameplay qui mélangera divers types de magie en plus du combat au corps à corps.

Sans surprise, sachez que le soft proposera du jeu d’action en arène avec une sauce rogue-like que maitrise bien les développeurs, créateurs on le rappelle de Children of Morta. Ce nouveau volet apportera pour le coup un regard neuf vis à vis du premier opus, en espérant que cela plaise au fans du premier jeu.

Wizard of Legend 2 n’a hélas pas de date de sortie pour l’instant, mais est cependant prévu sur PC via Steam.