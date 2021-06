La WitcherCon se prépare et dévoile un nouveau teaser

Lors de sa Geeked Week plus tôt dans le mois, Netflix nous avait annoncé qu’une WitcherCon allait avoir lieu durant le mois de juillet, afin de nous présenter les dernières informations sur les adaptations à venir. Un teaser a récemment été diffusé pour nous préciser un peu plus le programme.

Que peut-on attendre de l’événement ?

Naturellement, c’est la série de Netflix qui est mise au premier plan ici, même si les jeux de CD Projekt Red seront présents. Rappelons qu’aucune annonce de jeu n’est prévue durant le show, mais on imagine que Gwent donnera tout de même des nouvelles, et espérons-le, qu’une date soit annoncée pour la version next-gen de The Witcher 3.

Pour le reste, on devrait logiquement avoir droit à un premier vrai trailer de la saison 2 de The Witcher, accompagné par des interviews de ses stars comme Henry Cavill (Geralt) ou Freya Allan (Ciri), tandis qu’on devrait sans doute en voir enfin un peu plus sur l’anime Nightmare of The Wolf, et pourquoi pas la préquelle Blood Origin.

La WitcherCon débutera le 9 juillet à 19 heures.