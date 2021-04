The Witcher Blood Origin : Jodie Turner-Smith ne sera finalement pas dans la série

Le tournage de la saison 2 de la série Netflix The Witcher s’est enfin terminé après moult rebondissements, et c’est bientôt au tour de la série préquelle d’emboiter le pas avec le début de sa production. On pensait y retrouver Jodie Turner-Smith à l’affiche, aux côtés de Laurence O’Fuarain, mais la série perd déjà l’une de ses stars.

La série perd son actrice

Deadline nous apprend en effet que Jodie Turner-Smith ne pourra finalement pas interpréter le rôle de Éile dans la série The Witcher: Blood Origin, comme cela était initialement prévu. Son départ de la production est simplement causé par un souci d’emploi du temps de l’actrice selon le site, qui rapporte les propos d’un porte-parole de Netflix.

Reste à voir si ce départ va repousser le début du tournage de la série, ou si la production va vite trouver une remplaçante pour incarner ce personnage. D’ici là, on espère que la saison 2 du show principal aura livré quelques nouvelles images.