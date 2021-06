The Witcher: Nightmare of the Wolf de Netflix donne enfin plus de détails

Netflix a récemment donné un premier aperçu de la saison 2 de la série The Witcher, mais il ne faut pas oublier que le film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf devrait logiquement sortir avant la suite des aventures de Geralt et Ciri. Lauren Schmidt Hissrich, showrunneuse de la série, a donné plus de détails sur le film lors d’un panel au festival d’Annecy, reporté par Variety.

Le relation Vesemir – Geralt au centre des enjeux

Si elle s’occupera aussi de l’anime, elle sera épaulée par un vétéran de l’industrie, Kwang Il Han, qui sera le directeur sur ce projet. Ce dernier est surtout connu pour son travail sur la série Avatar: Le Dernier Maître de l’Air. On nous rappelle alors que ce film explorera le passé de Vesemir, et comment et pourquoi Geralt le voit comme une figure paternelle. Vesemir fera face à une menace qui pèsera sur tous les Continent et va devoir faire des choix pour effectuer au mieux son travail de sorceleur.

Lauren Schmidt Hissrich explique alors qu’il était important d’explorer le passé de Vesemir pour comprendre la relation entre Geralt et Ciri dans la saison 2, en voyant comment Geralt a appris toutes les choses qu’il connaît aujourd’hui. On nous explique également que la relation parfois tumultueuse entre mages et sorceleurs va être explorée dans Nightmare of the Wolf.

Toujours aucune date de sortie pour ce dernier ni aucune image, mais on devrait logiquement en voir plus durant la Witcher Con qui aura lieu le 9 juillet prochain.