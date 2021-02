Werewolf The Apocalypse : Les 51 premières minutes de gameplay

Si vous hésitez toujours à acheter Werewolf The Apocalypse Earthblood, on vous comprend. Les retours sont pour l’instant plus que mitigés, comme nous l’évoquions dans nos divers tests, écrit et vidéo. Si jamais cela ne vous a toujours pas suffit et que vous avez besoin d’images, nous vous partageons divers vidéos de gameplay que nous avons capturées.

Le début du jeu en vidéo

Vous retrouverez ainsi successivement deux vidéos du titre : la première vous montre la cinématique d’introduction ainsi que le didacticiel. Attention, cela pose les bases du scénario, si vous souhaitez tout découvrir sans spoil, on vous aura prévenu. Cela reste néanmoins l’intrigue principal, ne vous inquiétez pas. Puis, dans la seconde vidéo, qui se suit, il s’agit de la première véritable mission. Celle-ci alterne entre phase d’infiltration obligatoire puis moments un peu plus bourrins où l’on joue un loup-garou.

Werewolf : The Apocalypse – Earthblood sort les crocs ce 4 février sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.