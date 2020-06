Werewolf: The Apocalypse – Earthblood nous montre un trailer bestial

Alors qu’on apprenait aujourd’hui que Nacon lançait sa propre conférence en ligne, prévue pour le 7 juillet prochain, l’éditeur a dévoilé une nouvelle vidéo pour Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Rendez-vous à la Nacon Connect pour plus d’images

Encore une fois, c’est du côté du IGN Summer of Gaming que le titre s’est montré, avec un joli trailer en CGI qui nous présente un peu plus l’univers du titre. On apprendra malheureusement rien de nouveau pour le moment, puisque le titre nous donne justement rendez-vous à la Nacon Connect pour en apprendre plus.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood est prévu sur PC, PS4 et Xbox One pour cette année.