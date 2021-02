Werewolf The Apocalypse Earthblood, une adaptation sous-exploitée ? Notre avis vidéo

Aujourd’hui sort l’un des titres les plus attendus de ce mois de février, Werewolf The Apocalypse Earthblood. Nouveau titre du studio Cyanide, que l’on connait pour le sympathique Call of Cthulhu et les très chouettes jeux Styx, il s’agit d’une adaptation du jeu de rôle papier dont il tire son nom.

Présenté comme un Action RPG, il n’a malheureusement pas l’étoffe d’une véritable adaptation. Si l’ambiance est agréable et l’univers respecté, on ressent très vite que le tout est sous-exploité, que ce soit dans les mécaniques de RPG très peu présentes, l’infiltration en demi-teinte ou encore la trop courte durée de vie. Il a cependant ses qualités, comme on vous l’explique dans notre vidéo test plus bas.

Pour rappel, Werewolf The Apocalypse Earthblood est disponible ce 4 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Si vous souhaitez craquer dessus, on vous explique où le trouver au meilleur prix.