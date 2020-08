There is no Game : Wrong Dimension

Cinq ans après un premier volet minimaliste, There is no Game : Wrong Dimension débarque avec l'intention de faire mieux en tout point. Il s'agit d'un Point'n'Click très original, dans lequel vous vous incarnez vous-même, ou plutôt le curseur de votre souris. Grâce à ce dernier, il va vous falloir déjouer les tours d'un narrateur complètement loufoque, puis à terme découvrir pourquoi celui-ci est aussi cynique et désagréable avec l'utilisateur.