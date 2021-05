Watch Dogs Legion proposera bientôt un mode Performance sur PS5 et Xbox Series X|S

Après avoir accueilli sa première mise à jour majeure au début du mois, Watch Dogs Legion se prépare à recevoir un nouveau patch qui proposera notamment aux joueurs et aux joueuses PS5 et Xbox Series X|S de profiter du titre en 60 fps via un mode Performance.

Le DLC Bloodline toujours attendu pour juin

Comme l’indique Ubisoft sur le site officiel officiel du jeu, la future mise à jour 4.5, dont la date de déploiement n’a pas encore été révélée pour le moment, viendra corriger des bugs liés à la version 4.0 et ajoutera une nouvelle Opération Tactique pour le mode online, le projet OMNI ainsi que le fameux mode Performance, « une des plus grandes demandes des joueurs jouant sur les consoles next-gen. »

Notez également que, selon le média britannique Eurogamer, malgré le léger report du lancement de la première mise à jour majeure, les développeurs espèrent toujours sortir le DLC Bloodline d’ici fin juin.

Watch Dogs Legion est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia.