Warner confirme Mortal Kombat 12 pour cette année

Mortal Kombat 12 a visiblement décidé de faire de 2023 (ou du moins l’année fiscale 2023) une année qui marquera le jeu de combat puisque le jeu viendra donc vraisemblablement lutter directement avec Street Fighter 6 et Tekken 8 selon Warner Bros. Discovery.

Mise à jour : La réaction d’Ed Boon a été ajouté à fin de l’article.

Mortal Kombat 12 rejoint la baston

Pas d’images ou de vraies informations puisque l’annonce a eu lieu dans un cadre purement business puisqu’il s’agissait d’un earning call, une conférence téléphonique où les responsables des entreprises répondent aux questions des investisseurs et actionnaires. Malheureusement, l’extrait publié sur Twitter du stream de Valliant Renagade qui diffusait l’appel en direct, ne permet donc pas d’apprendre grand chose.

Warner évoquait sa section jeu vidéo en admettant une année 2022 un peu décevante (logique vu les états de Gotham Knights et MultiVersus) avant qu’un certain titre ne vienne remonter le tout avec ses records ces dernières semaines. Mais l’éditeur se veut aussi optimiste pour l’avenir et parle de Suicide Squad: Kill the Justice League et du « très attendu Mortal Kombat 12« .

Le duo est ainsi présenté comme « des jeux également prévus pour une sortie cette année avec des projections de ventes ambitieuses ». Alors, pour Suicide Squad, on leur recommanderait peut-être de tempérer leurs espoirs vu la douche froide qu’a pu être la démonstration de gameplay du jour, mais forcément, on prend avec plaisir cette promesse de voir bientôt Mortal Kombat 12.

Surprise ou presque…

Notez bien que dans ce contexte, quand on parle de « cette année », cela ne veut pas forcément dire que cela arrivera en 2023 puisque l’on parle plutôt de l’année fiscale qui va du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Pareil, on peut aussi tempérer en disant que Warner prévoit de sortir le jeu durant cette période mais qu’un titre peut toujours être repoussé.

Alors forcément, on attend la réaction du co-créateur de la série, Ed Boon, toujours très facétieux sur les réseaux sociaux quand il s’agit de teaser les annonces. L’ironie voulant que son dernier message disait justement qu’il espérait qu’on ne lui mentionne pas Mortal Kombat 12 en partageant les photos d’un diner avec Geoff Keighley, Vince Zampella et Todd Howard.

Jusqu’à présent, NetherRealms Studios tentait toujours de ménager le suspense autour de leur nouveau projet, sans dire s’il s’agissait d’un nouveau Mortal Kombat ou d’un Injustice 3 mais Boon s’amusait à glisser des 23 dans ses tweets quand on lui en demandait de donner une fenêtre de sortie. Et le doubleur de Johnny Cage en avait déjà un peu trop dit sur les réseaux sociaux l’an dernier.

Donc oui, on peut s’attendre à voir des premières images du jeu dans les prochains mois, que ce soit dans le Showcase PlayStation qui revient régulièrement dans les rumeurs ou en juin à l’occasion de l’E3. Le jeu s’amusera forcément à laisser son ombre planer au dessus de ses deux concurrents encore quelques temps. On peut par contre éliminer une sortie d’ici août puisqu’il n’aurait pas loupé l’EVO dans ce cas.

Mise à jour de dernière minute et Injustice 3 :

Forcément, comme on s’en doutait, Ed Boon y est allé de son petit tweet humoristique en déclarant « Alors qui a vu passer l’info à propos de Injustice 3 ? » ce qui lui permet à la fois de continuer sa blague du déni de l’existence de Mortal Kombat 12 tout en étant pas entièrement faux puisque la sortie du jeu repousse de plusieurs années le prochain Injustice.

Un décalage dans l’alternance habituelle des deux séries qui tombe donc d’autant mieux que le monde DC est actuellement en reconstruction, du moins sur les écrans. En effet, lors de l’annonce du reboot du DCU, James Gunn avait annoncé que les jeux vidéo seraient aussi pris en compte dans ses plans (que ce soit des titres canoniques ou sous la dénomination Elseworlds).

Ce délai supplémentaire d’attente est donc une opportunité de se laisser le temps de voir la réception du nouveau DC Universe et pourquoi pas de réfléchir à la pertinence ou non de profiter de la synergie proposée que ce soit pour raconter une histoire qui pourrait s’inscrire dans cet univers ou au moins reprendre les acteurs et designs de cet univers partagé. Réponse dans de longues années…