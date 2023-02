Suicide Squad Kill the Justice League : Du gameplay en coop, connexion permanente obligatoire… Tout savoir sur le jeu

Le dernier State of Play avait à cœur de mettre à l’honneur les jeux indépendants et les jeux d’éditeurs tiers, mais le tapis rouge était surtout déroulé pour Suicide Squad Kill the Justice League, le prochain jeu de Rocksteady et de Warner Bros Games. Alors qu’il ne sort que dans quelques mois, le jeu n’avait pas eu droit à des tonnes d’images et restait encore un peu mystérieux, c’est pourquoi on se réjouissait d’entrevoir un peu plus de gameplay lors de l’émission de Sony. Et du gameplay, il y en a eu, mais celui-ci n’a peut-être pas su rassurer celles et ceux qui attendaient le studio au tournant.

Kill the boules violettes

Que dire de cette grosse session de gameplay si ce n’est qu’elle nous provoque quelques traumatismes issus de notre temps passé sur Marvel’s Avengers. Certes, on n’est un peu mauvaise langue tant le jeu de Rocksteady fait preuve d’une réalisation bien plus convaincante, mais impossible de se défaire de la sensation que l’on a déjà vu ça quelque part, et que ça ne s’est pas bien terminé.

L’accent sera visiblement mis sur la mobilité des personnages dans ce Suicide Squad Kill the Justice League, qui troque la rigidité des Batman Arkham pour de véritables petites savonnettes. Même King Shark a l’air d’être un poids-plume dans ce joyeux foutoir, qui pourrait bien être assez jouissif manette en mains même si les différences entre chaque personnage ne se voient pas au premier coup d’oeil. Car le jeu revêt des allures de TPS peu importe qui vous contrôlez, même si Harley Quinn et compagnie disposeront bien de capacités uniques, comme Captain Boomerang qui se téléportera et Deadshot qui disposera d’un arsenal plus conséquent que les autres.

Un jeu service qui ne peut plus se cacher

En plus de cette présentation de gameplay, les développeurs de Rocksteady nous ont précisé deux-trois petites choses sur le jeu à commencer par le fait qu’il continuerait d’être supporté après sa sortie. De là à dire qu’il va se muer en jeu service, il n’y a qu’un pas, mais on nous promet déjà des nouveaux personnages jouables gratuits, avec des Battle Pass. Ça vous rappelle un autre jeu ?

Parce que oui, si on force la comparaison avec Marvel’s Avengers, c’est surtout parce qu’on ne pouvait pas penser à autre chose en voyant cet écran de personnalisation des personnages, avec des statistiques à ne plus savoir quoi en faire sur les armes et des tas de costumes à trouver. On accordera le bénéfice du doute à ce Suicide Squad Kill the Justice League qui semble tout de même offrir une expérience mieux calibrée, mais l’inquiétude est là.

Et pour continuer sur les mauvaises nouvelles, on apprend également via la nouvelle FAQ du jeu que ce dernier nécessitera une connexion obligatoire pour y jouer, et ce même en solo. Au moins, on se consolera avec le fait que le cross-play sera bien présent.

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira le 26 mai 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.