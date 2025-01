Mortal Kombat 1 s’est écoulé à 5 millions d’exemplaires depuis son lancement

La licence cartonne toujours aux Etats-Unis

Sur Twitter (X), le papa de la licence a tenu à célébrer l’arrivée de Conan le Barbare en jeu via quelques chiffres intéressants nous permettant de mesurer le succès de Mortal Kombat 1. On apprend ainsi que cet épisode a dépassé les 5 millions de ventes depuis son lancement en septembre 2023, ce qui en fait l’un des jeux les plus vendus du genre sur la scène actuelle.

Mais est-ce à la hauteur de Mortal Kombat 11 ? Si l’on fait un petit retour en arrière, en à peu près le même laps de temps (quelques mois de plus), le onzième épisode s’était écoulé à 8 millions d’exemplaires. Cependant, il bénéficiait d’un parc installé de consoles bien plus grand, étant sorti en 2019 à l’heure où les PS4 et Xbox One étaient très nombreuses. La performance peut donc être vue comme étant plus que correcte pour ce Mortal Kombat 11. Si l’on s’attarde sur les chiffres du jeu en 2024, on remarque cependant que les ventes ont été considérablement ralenties malgré la sortie de nombreux DLC et de Khaos Reign (étant donné que le jeu avait déjà atteint les 3 millions de ventes en novembre 2023).

La licence reste très forte aux Etats-Unis, comme le montre Ed Boon sur les réseaux sociaux en indiquant que là-bas, le jeu est encore très joué même en décembre 2024. Il indique que d’autres DLC arrivent (au moins un) à l’image du T-1000, ainsi que la saison 2 de la Mortal Kombat Pro Kompetition. Des rumeurs avaient évoqué l’annulation de DLC et de futures extensions pour le titre, mais rien n’est encore confirmé pour le moment.