PS5 : Un State of Play serait bientôt diffusé, ainsi qu’un PlayStation Showcase avant l’E3 2023

Maintenant que le Nintendo Direct est passé, les bonnes vieilles rumeurs peuvent cibler à nouveau la venue d’un nouveau State of Play. Il faut dire que Sony est resté silencieux pendant des mois, et ce même avec l’arrivée toute prochaine de son PlayStation VR2. La tenue d’un State of Play dans les prochaines semaines semble être donc assez logique, même si on ne s’intéresse à la rumeur que parce qu’elle nous provient de Jeff Grubb, qui avait justement indiqué qu’un Nintendo Direct aurait lieu cette semaine (et il avait vu juste).

Sony se fait attendre

Dans sa nouvelle émission Game Mess Decides, le journaliste a été interrogé à propos des informations qu’il avait en sa connaissance concernant un éventuel State of Play à venir. Grubb a répondu qu’un State of Play était définitivement en chemin, et devrait avoir lieu d’ici un mois, voire même peut-être un peu plus tôt, ce qui veut dire aux alentours de fin février/début mars.

Si ce dernier arrive la semaine prochaine, il y aura donc de fortes chances pour qu’il mette en avant le PS VR2, à moins que Sony veuille au contraire, laisser passer la sortie de son casque pour ensuite se concentrer sur les jeux PS5 à venir. Quoiqu’il en soit, Grubb affirme que ce State of Play devrait être d’une importance assez minime, ce qui veut dire qu’il ne faut pas s’attendre à de grandes annonces.

Car selon lui, Sony garderait ses cartouches pour un PlayStation Showcase, qui aurait lieu quant à lui avant l’E3 2023, donc avant le mois de juin. Sony n’a plus organisé de PlayStation Showcase depuis fin 2021, laissant la communauté PlayStation dans une longue attente. Hormis Final Fantasy XVI et Marvel’s Spider-Man 2 (sans compter Marvel’s Wolverine), l’horizon du catalogue PS5 est encore un peu flou, et Grubb déclare que Sony retient plusieurs annonces depuis un moment maintenant.

On aura très vite l’occasion de vérifier si tout cela est vrai. Sachant que Microsoft a organisé son propre show en début d’année et que le Nintendo Direct et derrière nous, il ne reste effectivement que Sony qui doit nous préciser un peu plus son année 2023. Et puisque le constructeur a récemment relancé sa campagne de communication autour de la PS5 pour fêter la fin de la pénurie, c’est effectivement le meilleur moment pour se remettre à annoncer quelques jeux.