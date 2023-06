WarioWare: Move It! sur Switch : Prix, nouveautés, précommandes, date de sortie…

Un WarioWare qui fait bouger

Il y a seulement deux ans, Nintendo nous avait déjà proposé un jeu WarioWare sur Nintendo Switch avec le moyen mais sympathique Get It Together. On ne s’attendait donc pas forcément à revoir notre moustachu maléfique revenir aussi vite, mais pourquoi pas : un party game pensé pour le jeu canapé, cela ne peut qu’être une bonne pioche pour les soirées. Et il semblerait que cette nouvelle aventure soit dans la continuité des précédentes.

Répondant au nom de WarioWare: Move It!, ce nouveau volet reprend le concept de la série lancée il y a une vingtaine d’années : des mini-jeux qui s’enchaînent très rapidement où l’on doit être le plus rapide, le plus fort ou le plus adroit parmi les différents joueurs. Au programme, 200 mini-jeux, avec quelques classiques revisités, mais aussi avec une particularité importante : il va vous faire bouger !

Profitant des fonctionnalités gyroscopes de la Switch, le jeu vous demandera de bien tenir vos Joy-Con et d’effectuer plusieurs mouvements avec votre corps pour gagner les épreuves : faire du ski, s’essuyer le dos, taper au bon moment ou encore faire du baseball. Bref, il veut vous faire gigoter, avec la présence d’un mode Fiesta et d’un jeu de plateau revisité. De quoi rappeler Smooth Moves sorti sur Wii. Et vous pourrez y jouer jusqu’à quatre joueurs !

Où précommander WarioWare: Move It! ?

Vous avez hâte de retrouver Wario dans une nouvelle aventure ? Cela tombe bien : le jeu est déjà disponible en précommande au prix conseillé de 49.99€. Une version physique arrivera bien dans nos magasins et si vous souhaitez où le prendre au tarif le plus bas, notre comparateur est là pour vous. Avec la box visualisable juste ci-dessus, vous pourrez savoir où prendre WarioWare: Move It! au meilleur prix avec un tableau mis à jour en quasi temps réel. On notera tout de même une offre à 39.99€ à Auchan au moment où sont écrites ces lignes, indéniablement la meilleure offre actuellement.

Quand sortira WarioWare: Move It! ?

WarioWare: Move It! a déjà une date de sortie : le rendez-vous est donné pour le 3 novembre 2023 uniquement sur Nintendo Switch.