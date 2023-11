Test WarioWare: Move It! – Un retour aux sources réussi ?

WarioWare: Move It! est le dernier-né de la famille WarioWare. Ce dixième opus, exclusif à la console hybride de Nintendo, marque la deuxième incursion de la série sur la Switch. WarioWare: Move It!, fidèle à la tradition de la série, est un Party-Game proposant une série de 200 micro-jeux rapides et variés, arborant chacun un style esthétique distinct.

WarioWare: Move It! fait suite à WarioWare Get It Together!, sorti il y a un peu plus de deux ans. Ce dernier, bien que cherchant à introduire de la nouveauté en dotant les personnages de capacités spéciales, avait reçu un accueil vaguement enthousiaste. Le nouvel épisode renoue avec le style de jeu traditionnel de la série, laissant de côté le changement de cap opéré par Get It Together!, et place au centre du gameplay l’utilisation des Joy-Con comme mécanique principale. Comme l’indique son titre japonais, WarioWare: Move It! se veut plutôt le successeur de WarioWare: Smooth Moves, épisode sorti en 2007 sur Wii, qui a mis en avant le Motion Control d’une manière similaire.

Un retour aux sources qui fait plaisir

L’aventure commence par une cinématique dans laquelle Wario et ses amis embarquent pour un voyage à destination d’une île exotique. Ils découvrent là-bas de mystérieuses pierres appelées « posolithes » (c’est-à-dire l’ancêtre des Joy-Con) et d’antiques gardiens. Attendez-vous à retrouver différents personnages de l’univers de Wario tels que Mona, Jimmy T, 9-Volt, 18-Volt, Ashley, Dr. Crygor, etc.

Au total, WarioWare: Move It! contient 200 mini-jeux ultrarapides qu’il faut résoudre en maximum trois secondes. Ces défis sont plutôt variés, allant de la coupe de bambous à la pêche de poissons ou même à la ponte d’œufs, et requièrent une réflexion rapide et une action immédiate pour réussir. Pour chaque mini-jeu, il faut tenir les Joy-Con d’une certaine manière et adopter une “pose” que la divinité de l’île a enseigné à ses habitants. Au total, vous aurez l’occasion de découvrir 18 poses, plus ou moins originales, allant du « petit chef » au « sumo » en passant par le « chevalier » et « tchou tchou ».

Le mode histoire, tout indiqué pour prendre en main le jeu, est rythmé par différentes séries de mini-jeux que l’on pourrait assimiler à des chapitres. Ces derniers se présentent toujours de la même manière : une cinématique met en scène un ou plusieurs personnages précités et narre leurs aventures sur l’île. Une série de mini-jeux se déclenche avec généralement l’introduction de nouvelles poses. Au bout de 10 à 20 mini-jeux, vous serez confrontés à un boss, c’est-à-dire un mini-jeu plus long et un poil plus complexe. Quelques niveaux remix mélangent les mini-jeux et les styles pour pimenter un peu l’expérience.

Cette campagne est entièrement jouable en mode solo ou en coopération 2 joueurs. Notez qu’une deuxième paire de Joy-Con sera alors nécessaire pour permettre à votre ami de se joindre à vous. Comme on pouvait s’y attendre, c’est en coop que le mode histoire devient vraiment amusant. Certains mini-jeux se jouent seuls (si l’un des deux joueurs rate son coup, l’autre peut prendre le relais) et d’autres font interagir les deux joueurs.

Un mode Fiesta salvateur

WarioWare: Move It! n’est jamais frustrant. Dans le mode histoire, il est toujours possible d’obtenir une seconde chance en adoptant une posture sacrée… pratiquement impossible à rater. Le mode histoire se termine en moins de deux heures si vous le parcourez en ligne droite. C’est un peu court. Heureusement, chaque chapitre peut être rejoué pour tenter d’obtenir un meilleur score et inscrire un nouveau record.

Une fois l’histoire principale terminée, vous aurez accès à plusieurs niveaux principalement pensés pour deux joueurs. Vous pourrez ainsi affronter un autre joueur en duel, participer au méga-jeu du muscle (qui n’a rien à envier aux mini-jeux de Ring Fit), ou survivre le plus longtemps possible en vous mesurant au jeu “synchronisation parfaite” qui mise tout sur l’interaction entre les deux participants.

En plus du mode Histoire, le jeu propose un mode Fiesta qui peut accueillir un maximum de quatre joueurs. Deux paires de Joy-Con suffisent alors pour s’amuser avec un groupe d’amis, chacun en tenant un dans sa main dominante. Au total, vous y trouverez cinq jeux différents.

L’Épreuve de survie est un jeu hyper classique : les joueurs s’y affrontent au travers des mini-jeux, jusqu’à ce qu’un seul d’entre eux ne survive. Simple mais toujours efficace.

Le Plateau Galactique est un Mario Party-like minimaliste : les mini-jeux s’enchaînent, le gagnant lance un dé, résout l’action de la case sur laquelle il atterrit et les tours se succèdent jusqu’à ce qu’un joueur atteigne le centre du plateau. Le concept n’est pas mauvais en soi mais manque cruellement d’originalité et de folie.

Les Yeux de Méduse est une réinterprétation de 1, 2, 3, soleil ! et imite l’apparence d’un donjon crawler. Alors que les joueurs progressent et s’approchent de Méduse, cette dernière se retourne régulièrement et si vous n’êtes pas parfaitement immobile à ce moment, elle vous foudroie du regard.

La Visite médicale est peut-être le jeu le plus inspiré. A tour de rôle, les joueurs effectuent un mini jeu mais ils reçoivent de la part du docteur une consigne supplémentaire à respecter tout en le réalisant, comme par exemple “en claquant des dents », « en imitant le cri de la poule », « en criant le nom de tout ce que vous voyez ». Les autres joueurs doivent évaluer si oui ou non la consigne a été respectée. Fou rire garanti !

Le dernier jeu du mode fiesta, fait s’affronter deux équipes. L’une après l’autre, les deux équipes vont enchaîner quatre mini-jeux mais un seul joueur joue réellement. Au terme de la série, l’équipe adverse doit identifier quel joueur était aux commandes. C’est original et c’est fun.

Pour finir, il nous reste à évoquer le dernier mode de jeu, qui se joue en duo : le mode miroir. C’est une chouette trouvaille des développeurs. Un joueur prend une paire de Joy-Con et se place dos à l’écran, l’autre se positionne en face mais sans controller. Le premier doit imiter le second comme s’il était face à un miroir. Le concept marche bien et est vraiment amusant.

Recycler, c’est écolo

Si vous êtes un amateur de série WarioWare, Move It! vous paraîtra probablement familier. Le mode Histoire est conforme à ce à quoi la série nous a habitué. De manière générale, le gameplay de ce nouvel épisode ne s’éloigne guère de ce que proposait WarioWare: Smooth Moves sur lequel il s’appuie allègrement, allant même jusqu’à reprendre le mini-jeu d’un boss. Ne soyez donc pas étonnés de reconnaître certaines poses (finalement, un Joy-Con ou une Wiimote, c’est presque pareil, non ?) et d’autres mini-jeux.

C’est bien le problème de WarioWare: Move It! : le jeu recycle beaucoup, peut-être trop. Nous aurions apprécié un peu plus de nouveautés, tant au niveau du gameplay que de la technique qui commence à vieillir. Les cinématiques du jeu utilisent une animation en vidéo plein écran avec des dialogues intégralement doublés rappelant WarioWare Gold.

Nous n’avons pas été pleinement convaincus par les animations, qui manquent de finesse. Certes, le jeu s’adresse entre autres à de jeunes enfants, mais nous aurions apprécié un peu plus d’effort à ce niveau, notamment pour les dialogues qui ne sont pas accompagnés de mouvement de la bouche.