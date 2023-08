Warhammer 40,000 Space Marine 2 veut nous mettre une claque avec 8 minutes de gameplay bien nerveuses

Les tyranides n’ont qu’à bien se tenir

Suite plus ou moins directe de l’épisode sorti aux débuts des années 2010, Warhammer 40,000 Space Marine 2 est cette fois-ci chapeauté par Saber Interactive, studio prolifique ces dernières années, connu pour World War Z. Focus Entertainment nous avait donné rendez-vous pour une présentation cette semaine et c’est maintenant chose faite : plus de 8 minutes de gameplay ont été diffusées.

Cette séquence, entrecoupée de plusieurs moments, nous permet de retrouver Capitaine Titus en action. On peut ainsi le voir marcher, la dégaine lourde et l’armure bien costaud, prêt à zigouiller ses adversaires. On le voit ainsi manier aussi bien des armes à distance que de bons coups au corps-à-corps, sans oublier ses autres possibilités à l’arsenal. Le gameplay est nerveux, sanglant, et il faut avouer que le titre affiche des détails assez impressionnants, surtout lorsque l’on voit la nuée de tyranides se déplacer. On imagine que le titre sera bien gourmand.

Warhammer 40,000 Space Marine 2 est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Malheureusement, aucune date à l’horizon, et il y a fort à parier que le titre glisse doucement pour une sortie début 2024 étant donné l’absence de précision sur cette nouvelle présentation. La bonne nouvelle, c’est qu’une bêta se profile, accessible via le site officiel.