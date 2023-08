Space Marine 2 et Banishers: Ghosts of New Eden dévoileront du gameplay le 30 août

Un showcase avec des esprits et des tyranides

Il est vrai que l’éditeur ne nous a pas habitué à de longues présentations avec une conférence maison ou à des communications centrées sur leur catalogue. On les voit généralement lors des grands événements, comme ce fût le cas à la cérémonie d’ouverture avec l’annonce d’un jeu MudRunner ou lors des Game Awards, avec justement, les deux titres concernés aujourd’hui. Cela ne l’empêche de nous donner rendez-vous la semaine prochaine avec un focus sur deux titres phares de fin d »année.

Focus Entertainment tiendra donc un showcase consacré à Banishers: Ghosts of New Eden et Warhammer 40,000 Space Marine 2 le mercredi 30 août à 18h00 (la première étant fixée à 17h45 selon YouTube). On nous promet du gameplay avec de nouvelles séquences pour les deux titres. On n’en sait pas plus, même si l’on peut imaginer que les joueurs et joueuses auront un aperçu de ce que la presse a pu voir pendant la Gamescom.

On mise une pièce sur des séquences issues des démos auxquelles nous avons pu y jouer : pour rappel, nous vous avions récemment proposé nos premiers avis, à retrouver respectivement sur nos articles de Warhammer 40,000 Space Marine 2 et Banishers: Ghosts of New Eden. On croise également les doigts pour en voir un peu plus sur la personnalisation de notre armure ou une éventuelle date de sortie pour la suite des aventures du Capitaine Titus.

Rappelons que les deux titres sont actuellement en développement avec une sortie prévue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si le prochain action RPG de Don’t Nod est fixé au 7 novembre prochain, on doit se contenter d’un vague hiver 2023 pour le jeu Warhammer.