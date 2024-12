Warhammer 40,000 Space Marine 2 dépasse déjà les 5 millions de ventes

Et le mois de décembre s’annonce chargé

Il y a toujours plus de monde sur Warhammer 40,000 Space Marine 2 au fil des semaines. En ayant effectué un démarrage à 2 millions d’unités vendues en quelques jours, le titre réalisait déjà un bel accomplissement. Mais avec le bon bouche-à-oreille et la partie multijoueur du titre qui est plébiscitée, avec de nombreuses mises à jour à l’horizon, c’est un véritable effet boule de neige qui s’est produit.

Dans un nouveau post de blog dédié à informer la communauté des nouveautés à venir, Focus et Saber sont fiers d’annoncer que Warhammer 40,000 Space Marine 2 compte aujourd’hui 5 millions de joueurs et de joueuses à travers le monde. Avec les fêtes de fin d’année et la diffusion d’un épisode dédié à Warhammer 40,000 au sein de la série Secret Level d’Amazon le 10 décembre prochain, ces chiffres devraient encore grimper.

Et pour celles et ceux qui disposent déjà du jeu, notez dans vos agendas que la mise à jour 5.0 est en chemin et arrivera à la mi-décembre. Elle débarquera en même temps que le pack « Dark Angels » avec un nouveau champion et de nouveaux équipements uniques, tandis que la mission « Obélisk » sera ajoutée. Cette mise à jour permettra aussi l’intégration du FSR3.

Warhammer 40,000 Space Marine 2 est uniquement disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test complet pour en savoir davantage.