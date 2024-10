En Europe, Astro Bot réussit son lancement tandis que Warhammer 40,000 Space Marine 2 cartonne

Mais c’est le foot qui gagne à la fin

Quel jeu s’est le mieux vendu en Europe en septembre ? D’accord, la devinette n’est pas des plus difficiles. Vous savez doute que notre continent est obsédé par le football, et par conséquent, EA Sports FC 25 se trouve en tête de liste. Selon les chiffres relayés par le site, le démarrage de la version standard du jeu d’EA est un peu en deçà de la mouture de l’année 2024 (de -2%), mais les ventes de son édition la plus couteuse sont en hausse de 10 %. Autrement dit, EA rentre largement dans ses frais ici et n’a pas à se plaindre.

S’il y en a bien un autre qui ne se plaint pas, c’est Focus Entertainement (ou Pullup Entertainement, si vous préférez). On l’a vu dernièrement, Warhammer 40,000: Space Marine 2 est un vrai carton, réalisant le meilleur lancement pour un jeu Warhammer. Il est même actuellement le troisième jeu le plus vendu de 2024 sur le territoire, si l’on ne prend en compte que les jeux sortis cette année. Une belle performance qui lui permet aussi d’être le troisième jeu le plus vendu de septembre.

Troisième seulement, car la deuxième place va en étonner plus d’un. C’est The Crew 2 qui rafle la médaille d’argent. Pas Motorfest, mais bien le deuxième épisode. Oui, un jeu sorti en 2018, qui grimpe aussi haut dans un classement en 2024, cela à de quoi étonner. La raison derrière ce succès est simple : Ubisoft a proposé une offre imbattable sur le jeu, le rendant presque gratuit, ce qui a permis à beaucoup de monde de se le procurer.

Et enfin, en quatrième position, Astro Bot réalise une belle performance. Sony n’a pas encore communiqué les chiffres de ventes de son jeu, mais en Europe, le titre réalise un meilleur lancement que d’autres jeux de plateformes 3D, hors Nintendo. Il dépasse ainsi Ratchet & Clank: Rift Apart (de 7,5%), ainsi que Sonic Frontiers (+34%) et Crash Bandicoot 4: It’s About Time (+52%). Sachant que ces jeux se sont vendus par millions, c’est encourageant.

Voici la liste des 10 jeux les plus vendus en septembre 2024 en Europe :

EA Sports FC 25 The Crew 2 Warhammer 40,000: Space Marine 2 Astro Bot Hogwarts Legacy NBA 2K25 Grand Theft Auto 5 The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom The Crew Motorfest Test Drive Unlimited Solar Crown

Un classement relativement incomplet, dans la mesure où il nous manque les ventes dématérialisées de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo était toujours très secret à ce propos.

La Switch ne meurt jamais

En parlant de Nintendo, il est le seul constructeur à afficher une hausse dans les ventes de sa console sur le mois de septembre. La Switch a donc vu son nombre d’exemplaires vendus augmenter de 1,5% par rapport à l’année dernière. Définitivement infatigable. elle se place en deuxième position des consoles les plus vendues durant ce mois sur notre continent.

Du côté de ses rivaux, la grimace est de mise puisque la PS5 voit ses ventes baisser de 17% tout en restant la console la plus vendue des trois, tandis que la Xbox Series est en troisième position avec une baisse de 58%, ce qui peut s’expliquer par le fait que Starfield ait largement boosté les ventes de la console en septembre 2023.