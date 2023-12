Final Fantasy VII Rebirth présente un trailer tout en musique avec Vincent, Cid et d’autres surprises

Final Fantasy VII Rebirth présente un trailer tout en musique avec Vincent, Cid et d’autres surprises

World of Goo 2 est annoncé pour 2024

World of Goo 2 est annoncé pour 2024

God of War: Valhalla : Le DLC gratuit à la sauce rogue-lite s’annonce en vidéo avec une date toute proche

God of War: Valhalla : Le DLC gratuit à la sauce rogue-lite s’annonce en vidéo avec une date toute proche