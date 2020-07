Warhammer 40.000: Darktide s’annonce par les créateurs de Vermintide

Le studio Fatshark ne compte pas s’arrêter en si bon chemin car après les deux premiers Vermintide, les voilà à l’oeuvre sur un nouveau titre Warhammer, avec Warhammer 40.000 : Darktide. Le bougre s’illustre avec un premier teaser lors du Xbox Games showcase, qui nous montre une ambiance assez inquiétante.

L’inquisition au cœur des ténèbres

Si vous avez aimé les deux premiers Vermintide, sachez dans un premier temps que Warhammer 40.000: Darktide sera dans la même veine en matière de gameplay. On restera sur du FPS en coopération jusqu’à quatre joueurs où vous devrez vous frotter à quelques créatures peu ragoûtantes, comme nous le montre ce premier court teaser.

Nous y incarnerons des membres de l’inquisition, et votre but sera de décimer les hérétiques du culte de l’Admonition. Le soft se déroulera dans la ville-ruche de Tertium, où se terrent ces derniers. Si nous n’avons pas encore vu du gameplay à proprement parler, il y a fort à parier que le résultat devrait être aussi bon que les deux premiers Vertmintide, encore excellents aujourd’hui et dont le second volet nous avait beaucoup plu.

Pour l’heure, c’est tout ce que nous savons sur le soft. Cependant, le titre s’est quand même dévoilé via quelques premiers screens, nous montrant que le jeu semble être encore en pré-alpha à l’heure actuelle.

Concernant sa date de sortie, Warhammer 40.000: Darktide est prévu pour 2021 sur PC via Steam et Xbox Series X.