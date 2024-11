Warcraft I et Warcraft II Remastered sont maintenant disponibles et Warcraft III Reforged se refait une santé

Warcraft III Reforged passe en 2.0

À vrai dire, c’est une demi-surprise puisque seul Warcraft II Remastered avait fuité. Le premier épisode a donc lui aussi droit au même traitement avec un petit relooking visuel et des contrôles améliorés, plus modernes, sans pour autant dénaturer ce qui faisait le charme du gameplay de l’époque. Même chose pour Warcraft II qui comporte de nouveaux artworks (avec la possibilité de repasser sur les anciens), un support pour les écrans ultra-larges ou encore quelques améliorations pour l’interface utilisateur.

Ce qui était réellement surprenant, c’est que Blizzard n’a pas voulu attendre plus longtemps pour commercialiser ces deux titres. Warcraft Remastered et Warcraft II Remastered peuvent en effet être achetés dès aujourd’hui sur Battle.net, respectivement au prix de 9,99 € et 14,99 €. Un pack Battle Chest Warcraft Remastered est également proposé à 39,99 € avec les jeux suivants :

Warcraft I: Remastered

Warcraft II: Remastered

Warcraft III: Reforged (y compris les bonus de l’édition Spoils of War)

Warcraft: Orcs & Humans

Warcraft II: Battle.net Edition

Et si Blizzard souhaite mettre en avant Warcraft III Reforged malgré le désamour de la communauté autour du jeu, c’est parce qu’il lui offre une version 2.0. Cette mise à jour est censée corriger l’interface utilisateur, l’éclairage et l’environnement, tout en ajoutant des nouvelles options de confort et des raccourcis à personnaliser. Un patch un peu tardif mais qui a au moins le mérite d’exister.