Warcraft III : Reforged est disponible, tout ce qu’il faut savoir

Fans de Warcraft III, le jour est arrivé ! Après plusieurs mois d’attentes et de phases de beta quelques peu fastidieuses, le remaster du RTS culte, nommé cette fois-ci Warcraft III: Reforged, est désormais disponible. Les serveurs viennent d’ouvrir, on fait le point.

Le retour d’un roi de la stratégie

Warcraft III : Reforged vient donc de sortir à l’instant même où vous lisez ces lignes. Il est maintenant l’heure de rentrer dans la bataille puisque les serveurs sont officiellement ouverts depuis cette nuit, du 28 au 29 janvier, à minuit pile. Pour rappel, Warcraft III est un jeu de stratégie en temps réel (ou RTS) dans lequel vous allez pouvoir incarner une des quatre races du jeu :

Humains

Orcs

Elfes de la nuit

Morts-vivants

Ainsi, vous allez pouvoir (re)découvrir la grande campagne de Warcraft 3 Reigns of Chaos et Frozen Throne, titres du jeu original et de son extension. La campagne se déroule sur une grosse trentaine d’heures de jeu, avec 4 heures de cinématiques entièrement refaites.

En tout, cela fait 62 missions vous faisant visiter les différents continents du monde de Warcraft tel que Kalimdor, Norfendre ou encore Lordaeron. A savoir que chaque modèle de personnage de la campagne a été modélisé pour être totalement original. Vous ne trouverez donc jamais deux fois le même sprite visuel.

Système de jeu

Warcraft III : Reforged est comme nous vous le disions, un RTS. Qui dit stratégie en temps réel dit stratégie, actions, décisions et adaptations. Chaque race possède un gameplay spécifique, qu’il faudra apprivoiser. Les humains représentent par exemple la race de base du jeu, vous demandant rapidité d’exécution, et développement rapide. Les morts vivants quant à eux demanderont de créer de très grosses armées, mais en utilisant une mécanique bien à elle.

Reste à voir ce que vous préférez jouer, comment vous souhaitez jouer. Warcraft III fonctionne de plus avec un système de héros qui évoluera petit à petit et montera de niveau au fur et à mesure qu’il combattra des monstres disposées sur la map ou lors des affrontements contre les troupes adverses. La gestion de vos héros est assez similaire à ce que l’on retrouve dans le genre du Moba, un genre qui a été inventé via… les mods de Warcraft III.

Les mods et l’éditeur de niveau qui sont bien entendu de la partie pour le bonheur de tous. De nombreux mods très célèbres du jeu original sont d’ailleurs d’ores et déjà disponibles grâce à la communauté, ayant obtenu en amont l’accès à la bêta du jeu.

En bref

Quand est disponible Warcraft III : Reforged ?

Warcraft III : Reforged sort le 29 janvier sur PC et Mac via la plateforme et le store web de Battle.net. Les serveurs ouvrent à minuit précisément (heure Paris).

Sur quelle plateforme puis-je jouer à Warcraft III : Reforged ?

Le jeu est disponible sur PC et Mac dès sa sortie.

Qu’est-ce que Warcraft III : Reforged exactement ?

C’est un remaster du jeu original Warcraft III : Reigns of Chaos et son extension The Frozen Throne. Warcraft III : Reforged est un jeu de stratégie en temps réel durant lequel vous allez contrôler une des quatre races du jeu durant de grosses joutes.

Combien de mission pour la campagne ?

La campagne solo est divisée en 62 missions jouables.

Quelle est la durée de vie de Warcraft III Reforged ?

La campagne solo dure environ 40 heures de missions et environ 4 heures de cinématiques (qui sont entièrement refaites). Bien sûr, la durée de vie est plus courte si vous connaissiez déjà le titre original. A noter que cela ne concerne que la partie solo.

Quel est le prix de Warcraft III : Reforged ?

Le jeu est vendu actuellement au prix de 29.99€ sur PC et Mac dans sa version standard, 39.99€ dans sa version Spoils of War proposant du contenu additionnel pour les différents jeux de l’écurie Blizzard.

Les différentes éditions de Warcraft III Reforged

Disponible sur le store officiel de Blizzard, deux éditions vous sont proposées :

Warcraft III : Reforged – édition classique (29,99€)

Warcraft III : Reforged

Warcraft III : Reforged – édition Spoils of War (39,99€)

Warcraft III : reforged

Monture Chariot à viande pour World of Warcraft.

pour World of Warcraft. Modèles de héros multijoueurs pour Warcraft III : Reforged : l e champion de la Horde Thrall , la Fille du vent salé Portvaillant , le roi déchu Arthas et le héros cauchemar d’émeraude Cénarius.

, , Mascotte de Mal’ganis pour Diablo III.

pour Diablo III. Dos de carte La Troisième Guerre pour Heartstone.

pour Heartstone. 4 héros gratuits pour Heroes of the Storm : Jania, Thrall, Anub’arak, et Tyrande .

. Icônes de joueurs pour Overwatch : Humain, Orc, Mort-vivant, Elfe de la nuit et Roi-liche.

Tags animés pour Overwatch : Fantassin, Grunt, Goule et Archer.

Modèles de console pour Starcraft II : Alliance, Horde, Sentinelles et Fléau.

Modèle de console Spoils of War pour Starcraft : Remastered.

Configuration PC pour Warcraft III : Reforged

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i3-530 ou AMD Athlon Phenom II X4 910 ou équivalent

Intel Core i3-530 ou AMD Athlon Phenom II X4 910 ou équivalent Mémoire vive : 4 GB de mémoire

4 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTS 450 ou AMD Radeon HD 5750 ou équivalent

NVIDIA GeForce GTS 450 ou AMD Radeon HD 5750 ou équivalent Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 30 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64bits

Windows 10 64bits Processeur : Intel Core i5-6400 ou AMD Ryzen 7 1700X ou équivalent

Intel Core i5-6400 ou AMD Ryzen 7 1700X ou équivalent Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 280X ou équivalent

NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 280X ou équivalent Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 30 GB d’espace disque disponible

Configuration Mac pour Warcraft III : Reforged

Configuration minimale

Système d’exploitation : macOS 10.13

macOS 10.13 Processeur : Intel Core i5 ou équivalent

Intel Core i5 ou équivalent Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce 750M ou AMD Radeon R9 M290X

NVIDIA GeForce 750M ou AMD Radeon R9 M290X Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 30 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée