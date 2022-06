Accueil » Actualités » Wanted: Dead sortira aussi sur PS4 et Xbox One et dévoile un trailer qui tranche dans le vif

Le IGN Summer of Gaming était rempli de titres qui méritaient plus ou moins le détour, comme Superfuse ou Evotinction, mais aussi Wanted: Dead, qui était présent pour dévoiler un tout nouveau trailer. La dernière fois que le jeu de 110 Industries et du studio Soleil nous avait dévoilé des nouvelles images, c’était pour un trailer assez original pour la Saint-Valentin, et il est de retour pour nous parler un peu plus de son histoire.

Sortie à la fin de l’année

N’attendez pas non plus un trailer posé, le jeu mise tout sur l’action, et notre héroïne, Hannah Stone, n’hésitera pas à user de son katana ou de son arme à feu pour faire couler le sang. On s’étonnera aussi de voir un sacré mélange des genres dans les visuels de ce trailer, qui mêlent cinématiques, passages en anime, et prises de vues réelles, pour un résultat qui a de quoi rendre curieux.

On apprend aussi que le jeu va sortir sur les consoles d’ancienne génération, à savoir la PS4 et la Xbox One, en plus du PC (Steam), de la PS5 et de la Xbox Series. Pour le moment, Wanted: Dead prévoit une sortie pour le dernier trimestre de l’année 2022, sans date plus précise.