Wanted: Dead fête la Saint-Valentin à sa manière dans un nouveau trailer

Officialisé il y a plusieurs mois lors du Tokyo Game Show 2021, Wanted: Dead, le jeu d’action Sci-Fi à la troisième personne chapeauté par le studio japonais Soleil et l’éditeur suisse 110 Industries, a partagé un nouveau trailer célébrant à sa manière la Saint-Valentin.

Des rencontres dans le sang et les balles

Dévoilant quelques cinématiques et séquences de gameplay supplémentaires, la diffusion de cette vidéo est surtout l’occasion pour Sergei Kolobashkin, fondateur et directeur créatif de 110 Industries, de remercier ceux et celles qui semblent « avoir adopté le style et le ton extravagants » de la production.

D’après Gematsu, il a également ajouté ceci par l’intermédiaire d’un communiqué de presse : « Nous espérons que vous apprécierez tous notre cadeau de Saint-Valentin et je vous promets qu’il y en aura beaucoup d’autres à venir cette année, alors gardez les yeux ouverts ! »

Wanted: Dead sortira en 2022 sans plus de précisions sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Proposant un challenge hardcore avec des combats nerveux inspirés des licences Devil May Cry et Bayonetta, le jeu vous invitera à suivre l’histoire du lieutenant Hannah Stone, cheffe de la « Zombie Unit », une unité d’élite agissant hors du cadre traditionnel de la police, dans une version futuriste, sombre et dangereuse de la ville de Hong-Kong.