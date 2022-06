Superfuse montre du gameplay super-héroïque en vidéo

Annoncé il y a quelques mois de ça, l’action RPG Superfuse s’est dévoilé un peu plus en détails lors du IGN Summer of Gaming. L’occasion d’en apprendre donc un peu plus sur l’histoire du soft, mais aussi d’y voir du gameplay.

Des Enforcers contre la corruption

Alors que notre preview est déjà disponible si vous voulez en savoir plus, Superfuse s’est quand même permis de nous montrer enfin du gameplay. Ici, on retrouvera une jouabilité à la sauce Diablo avec moult compétences à utiliser contre la corruption, qui sera le principal fléau dans l’histoire du soft développé par Stitch Heads Entertainment.

Le titre sera d’ailleurs jouable jusqu’à quatre joueurs en coopération, et le jeu s’inspire largement des comics book en matière de direction artistique, avec une influence The Boys et Invincible pour ne citer qu’eux. Superfuse s’annonce donc relativement prometteur, et proposera également la possibilité de personnaliser les compétences de vos enforcers, afin de les rendre plus puissant en combat.

On est très curieux de voir toute la teneur du jeu sur la longueur, et notez que Superfuse devrait arriver d’ici cet automne en accès anticipé sur Steam. Il ne manque plus qu’une date de sortie pour le soft désormais.