Wanted : Dead nous en dit plus sur ses exécutions brutales

Développé par le studio Soleil, à qui l’on doit le très moyen Naruto to Boruto : Shinobi Striker, mais aussi le récent Valkyrie Elysium, Wanted : Dead sortira dans quelques jours seulement. Avant cela, vous reprendrez bien un peu d’hémoglobine sur vos amputations ?

Ça fait mal par où ça passe

Si le nom du développeur ne vous dit rien, sachez que Soleil est pourtant composé d’anciens de la Team Ninja, ayant planché sur l’excellente série Ninja Gaiden. Un gage de qualité, qui connaît malheureusement peu d’écho dans les productions du studio, celles-ci ne se démarquant pas autant qu’escompté.

Qu’à cela ne tienne, Wanted : Dead débarque dans quelques jours et compte bien faire couler l’hémoglobine à flots. S’il ne révolutionnera certainement pas la roue, nombreux sont ceux à espérer y trouver un défouloir à l’ancienne, ne lésinant pas sur les mises à mort. Et ça tombe bien, tout indique qu’il joue dans cette catégorie.

Et la petite vidéo du jour ne nous fera pas dire le contraire. En effet, il y est question de démembrements, de liquide carmin se déversant sans discontinuer, et plus généralement de mises à mort stylisées. Tout un programme qui nous est détaillé avec une voix off, malheureusement uniquement disponible en anglais.

Wanted : Dead est attendu pour le 14 février sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. En attendant sa sortie, on vous renvoie à notre aperçu, plutôt positif, réalisé après une grosse trentaine de minutes de jeu.