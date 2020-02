Une version physique pour Remnant : From the Ashes par THQ Nordic

Bonne nouvelle pour les collectionneurs : THQ Nordic vient d’annoncer qu’une édition physique arrivera pour Remnant : From The Ashes. Le jeu, sorti en août dernier, n’avait pas eu droit à ce traitement et était cantonné à une version numérique. Finalement, il arrivera dans nos rayons dans quelques semaines.

Remnant se met en boîte

THQ Nordic annonce avoir obtenu les droits de distribution mondiaux pour l’établissement d’une édition physique de Remnant : From The Ashes. Enfin, mondialement, presque, puisque l’Asie n’en fait malheureusement pas partie. Une version boîte sera donc commercialisée le 17 mars au prix de 39.99€ et sera proposée pour l’ensemble des plateformes.

Si jamais vous étiez passé à côté de ce titre sympathique (mais pas dénué de défauts), vous pourrez ainsi patienter encore quelques semaines. Sachez que les différentes jaquettes ont aussi été dévoilées et que les précommandes sont désormais ouvertes.