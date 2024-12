Universe for Sale : Le jeu d’aventure à la direction artistique inspirée des BD européennes sortira le 19 décembre sur consoles et mobiles

Disponible depuis un peu plus d’un an sur PC, Universe for Sale vient d’annoncer une excellente nouvelle pour tous et toutes les fans de productions indépendantes qui souhaiteraient le (re)découvrir. En effet, le jeu d’aventure développé par le jeune studio italien Tmesis et édité par Akupara Games (Welcome to Elk, Rain World, Behind the Frame…) arrivera le 19 décembre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS et Android.