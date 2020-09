Welcome to Elk

Welcome to Elk est un jeu d'aventure développé et édité par Triple Topping. Vous y incarnerez Frigg, jeune menuisière en devenir, qui a décidé de quitter la ville pour partir sur l'île fictive d'Elk. Cette île est peuplé par une poignée d'habitants qui auront tous une histoire à raconter. Qu'elles soient bouleversantes, émouvantes et attachantes, ces histoires vous pousseront à explorer encore plus et à discuter avec tous les habitants pour percer tous les secrets de cette île.