Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy sortira sur PC en 2021

En plus d’avoir présenté de nombreux titres comme Among Trees, Airborne Kingdom et Twin Mirror, le PC Gaming Show diffusé hier a également mis en avant Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy, la suite d’Unexplored commercialisée en 2017 par le studio indépendant néerlandais Ludomotion.

Une direction artistique riche et colorée

Après avoir combattu les dangers du premier épisode, l’action-RPG de type roguelite vous proposera de sortir du Donjon de la Mort afin d’explorer et d’affronter les menaces du monde extérieur dans le seul et unique but de détruire le mystérieux Bâton de Yendor. Proposant une direction artistique à la fois variée et colorée, ce nouvel opus promet d’offrir « une technologie de génération procédurale avancée et une narration plus développée. »

Comme pour le premier épisode, le jeu inclura un système de mort permanente. Lorsque votre personnage mourra, un autre prendra sa place dans un univers totalement différent. Notez aussi que les choix effectués au cours de votre précédente partie auront des conséquences sur la suivante. Par exemple, si vous avez refusez de chasser une meute de loups près d’un village, les habitants pourraient avoir déserté les lieux lors de votre prochain passage.

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy sortira sur l’Epic Games Store en 2021 et sur Steam en 2022. Une phase bêta sera lancée prochainement.