Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy présente son trailer pour l’E3 2021

Relativement discret depuis sa sortie en accès anticipé, Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy a tenu à faire savoir qu’il allait bien en dévoilant une nouvelle bande-annonce à l’occasion de l’E3 2021. Rien de bien nouveau à se mettre sous la dent mais l’occasion d’apercevoir à nouveau le titre.

Et une promotion

Action RPG aux composantes roguelite, Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy nous permettra d’explorer et d’affronter les menaces d’un vaste monde. Le titre dispose d’une mécanique de mort permanente, où lorsque votre personnage passe l’arme à gauche, un autre viendra le remplacer.

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy est disponible en accès anticipé sur l’Epic Games Store avec une promotion disponible jusqu’au 17 juin. Il sortira en 2022 sur d’autres supports, à savoir Steam, Xbox One et Xbox Series.