Une Enhanced Edition dévoilée pour le jeu Raji : An Ancient Epic

Sorti en août dernier et développé par le studio Nodding Heads Games, Raji : An Ancient Epic s’est aujourd’hui dévoilé pendant la Guerilla Collective pour faire part d’une seconde édition du jeu contenant plusieurs nouveautés.

Une nouvelle version pour le conte indien

Après avoir fait part des bonnes critiques que le jeu a reçues de la presse, celui-ci survole les différentes améliorations contenues dans cette version. Au programme, on dénote un doublage indien authentique, des nouveaux modes de jeu ainsi que la refonte de certaines fonctionnalités de gameplay.

Il faudra cependant attendre un peu avant d’avoir plus de précisions sur ces différents ajouts et modifications. Pour rappel, le titre nous met aux contrôles de Raji, une fille choisie par les dieux pour repousser les démons qui menacent la civilisation humaine. Sans date de sortie précise, on sait que la Enhhanced Edition du titre paraîtra durant le quatrième trimestre de cette année.