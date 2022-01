Uncharted: Legacy of Thieves Collection amorce sa sortie avec un trailer de lancement

En attendant un éventuel nouvel opus, Naughty Dog et Sony vont nous proposer Uncharted: Legacy of Thieves Collection, une compilation qui va regrouper les deux derniers opus sortis sur PlayStation 4. Celle-ci arrive dans quelques jours sur PlayStation 5 et profite de cette période de lancement pour dévoiler une ultime bande-annonce.

Nathan plus beau que jamais

Traditionnel trailer de lancement, cette vidéo célèbre le retour de Nathan Drake et Chloe Frazer qui débarquent sur nouvelle génération. Rien de vraiment nouveau dans cette bande-annonce, mais c’est l’occasion idéale d’avoir un rappel de ce qui nous attend, avec un aperçu des fonctionnalités et améliorations de cette compilation.

Cette mouture regroupe Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted Lost Legacy avec toutes les commodités de la PS5, à savoir des temps de chargement réduits, un rendu visuel amélioré, trois résolutions (dynamique en 4K/30 fps, fidélité en 4K upscalé/60 fps ou du 1080p en 120fps) ainsi qu’une compatibilité avec l’audio 3D et la DualSense. Seul le multijoueur sera absent.

Rappelons que Uncharted: Legacy of Thieves Collection sortira le 28 janvier 2022 sur PlayStation 5 puis plus tard sur PC. Les joueurs et joueuses qui possèdent l’un ou l’autre épisode sur PlayStation 4 peuvent bénéficier d’une mise à niveau mais il faudra toujours insérer le disque. A noter que les possesseurs de la version PS Plus d’Uncharted 4 ne peuvent pas bénéficier de la mise à niveau numérique.