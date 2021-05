Uncharted 4: A Thief’s End arrivera un jour sur PC

Uncharted 4 a fait une apparition dans un document de Sony destiné aux investisseurs. Et si l’on en parle, c’est parce que le logo du jeu de Naughty Dog était présent dans une section « D’autres sorties PC prévues ».

Ok pour Uncharted 4, mais les autres épisodes ?

PlayStation semble ravi des opportunités offertes par la sortie de ses jeux sur PC. Cette réussite est illustrée par quelques exemples liés au portage d’Horizon Zero Down. Ainsi, le retour sur investissement de cette adaptation a dépassé les 250% en mars. Des nouveaux joueurs qui font donc progresser la popularité de la licence, surtout dans des territoires où il est moins facile d’obtenir une console tels que la Chine, la Russie ou l’Inde.

L’image officielle dit donc vouloir continuer sur cette voie en affichant des logos de 2 autres jeux prévus pour une arrivée sur PC. Le document n’est pas très à jour puisque l’un des deux est Days Gone pourtant disponible depuis une dizaine de jours sur Steam et Epic Games Store. Et l’autre est comme l’indique le début de cet article Uncharted 4 sans que l’on ait plus de précisions sur sa fenêtre de sortie.

Il faut avouer que ce choix est très logique. L’un des risques pour le constructeur est de voir ses ventes de consoles baisser si son catalogue n’est plus exclusif. La solution est donc de mettre des jeux plus anciens comme c’est le cas des dernières aventures de Nathan Drake qui viennent de fêter leurs 5 ans. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant de voir le portage arriver en février prochain pour pouvoir accompagner la sortie du film.