Uncharted : Le film fait un passage éclair dans une vidéo de Sony avec quelques secondes d’images

Avec le film Uncharted, il faut savoir être patient, si tant est que l’on prend le moindre indice ou la moindre image que l’on peut trouver sur ce projet resté si longtemps en gestation. Le long-métrage a récemment dévoilé une nouvelle image officielle avec Tom Holland et Mark Wahlberg, et une récente vidéo promotionnelle de Sony permet de voir les premières images du film en mouvement.

Ne clignez pas des yeux, c’est rapide

Lors d’une vidéo mettant en avant les employés de Sony, on peut très brièvement apercevoir une scène du film Uncharted dès 1 minute et 32 secondes, où Tom Holland et Mark Wahlberg partagent l’écran. Alors oui, si on ne nous avait pas dit qu’il s’agissait du film Uncharted, il aurait été facile de le manquer, mais il s’agit bien là du tout premier extrait du film.

Si c’est important, c’est parce que cela indique surtout qu’une bande-annonce ne semble plus si lointaine. On espère donc que le film se montrera plus longuement au cours des prochains jours.