Un nouveau Stadia Connect prévu pour le 14 juillet prochain

Alors que l’on attend toujours des nouvelles de la prochaine conférence de Microsoft, d’autres préparent déjà des grosses présentations cet été. Google prendra justement à nouveau la parole le mois prochain pour annoncer quelques nouvelles autour du catalogue Stadia.

Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE

— Stadia (@GoogleStadia) June 17, 2020