Un nouveau trailer pour The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics

Le studio En masse Entertainment vient de publier une nouvelle bande-annonce pour leur futur jeu, The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics. Attendu pour le 4 février sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch, le RPG stratégique nous présente ici son système d’unité avec la personnalisation et la progression de ses personnages ainsi qu’un aperçu du système de job.

Un trailer sur la personnalisation

Basé sur la série Netflix du même temps, The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics nous promet une aventure stratégique dans le monde de Thra. La campagne disposera de plus de 80 affrontements à réaliser et l’on pourra recruter de nombreux alliés pour progresser. Cette vidéo met justement en avant la personnalisation de ses unités et comment ça se passe.

La bande-son de Dark Crystal Age of Resistance Tactics

La chaîne officielle YouTube du jeu nous a également mis en ligne une vidéo qui nous permet d’entrevoir la bande-son. Si vous voulez la découvrir, vous n’avez qu’à visualiser ce qui se passe juste ci-dessus. Evidemment, on vous reparlera du titre une fois qu’il sera disponible début février prochain.