Xenoblade Chronicles 3 devait être annoncé cette année, de nouveaux détails dévoilés

Les rumeurs autour de Xenoblade Chronicles 3 commencent à s’accumuler. Alors que Jenna Coleman, l’actrice derrière la voix anglaise de Melia Antiqua, indiquait qu’un troisième épisode était en route, par erreur ou en en révélant un peu trop, un nouveau rapport pointe également dans cette direction. C’est le très fiable Imran Khan, qui avait notamment annoncé Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins, que l’on apprend plus de détails sur Xenoblade Chronicles 3.

Des personnages de retour, et une sortie début 2022 ?

Selon le journaliste de Fanbyte, ce qu’a dit Jenna Coleman est bien vrai : un troisième Xenoblade Chronicles serait en développement. Imran Khan cite des sources indiquant que Xenoblade Chronicles 3 est déjà dans les dernières phases de son développement, mais que la sortie n’est pas forcément pour tout de suite.

Toujours selon le journaliste, Xenoblade Chronicles 3 aurait du être montré plus tôt dans l’année, mais la pandémie et l’optimisation du jeu sur Switch a posé des problèmes dans la production. Cela étant dit, une annonce cette année reste envisageable. Le jeu aurait du sortir cet hiver, mais pourrait toujours sortir durant la première moitié de l’année 2022 selon l’article.

Pour ce qui est du jeu en lui-même, si Coleman était au courant de quelque chose, c’est parce que le site évoque le retour de nombreux personnages des deux épisodes, bien que le jeu se déroule très loin dans le futur de Xenoblade Chronicles 2.

Tout cela reste encore à vérifier et on prendra toujours des pincettes avant la confirmation, mais Imran Khan n’a pas pour habitude de lancer rumeur sur rumeur, et fait preuve d’une grande fiabilité. On attend désormais des déclarations officielles de la part de Nintendo et Monolith Soft.